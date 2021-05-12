В Ханты-Мансийске стартует II региональный этап Фестиваля ГТО Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

С 14 по 16 мая 2021 года на базе Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва в Ханты-Мансийске состоится II региональный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, посвященного 90-летию создания Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне».

В фестивале примут участие более 60 югорчан из 13 муниципальных образований автономного округа. В программе II этапа Фестиваля планруется проведение спортивной программы с различными видами испытаний, которые пройдут 15-16 мая. Парад открытия Фестиваля состоится 15 мая 17:00 и после в 17:30 пройдет эстафета ГТО. Церемония награждения планируется 16 мая в 11:20.

Во ll этапе участвуют команды семей – победителей I этапа муниципального уровня в командном зачёте. Абсолютный победитель командного зачёта получит Кубок и путёвку на участие в III Всероссийском этапе соревнований, который пройдет с 8 по 12 июля в Ставрополе.