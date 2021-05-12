Мошенник из Ханты-Мансийска обманул югорчан на полмиллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

С декабря 2020 года по март этого года ранее судимый за мошенничество 31-летний неработающий житель Ханты-Мансийска принимал заказы от югорчан на изготовление мебели по выгодным ценам, при этом не выполнял условия договора. Мужчина уверял заказчиков, что мебель будет производиться на фабрике в Челябинской области.

Югорчане, отчаявшиеся получить кухонную и корпусную мебель, за которую они внесли 100-процентную оплату, обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Следователями уже доказано десять случаев обмана, ущерб от которых составляет 500 тысяч рублей.

Полицейские продолжают работу по сбору материала. Возбуждены уголовные дела. Обманщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали о том, как мошенник, представившийся силовиком, выманил у жительницы Нягани более 800 тысяч рублей.