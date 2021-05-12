В Нягани откроют мобильный пункт обследования на ВИЧ-инфекцию Фото: Официальная информация администрации города Нягани

В Нягани 25 мая будет работать мобильный пункт обследования на ВИЧ-инфекцию. Передвижная лаборатория развернёт свою работу на площади 3 микрорайона. Каждый желающий сможет пройти эксперсс-тестирование на ВИЧ и получить ответы на все интересующие вопросы от специалистов окружного СПИД центра и доверенного медицинского психолога по ВИЧ/СПИДу Няганской городской поликлиники Оксаны Бондарь.

Участники акции получат информационные буклеты, а также сувенирную продукцию и алую ленту на память. Лента является мировым символом борьбы с ВИЧ и СПИДом.

Стоит отметить, что на сегодняшний день узнать свой ВИЧ статус может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться к врачу-инфекционисту или врачу-терапевту и сообщить о своём желании. Процедура проводится анонимно и совершенно бесплатно, а на направлении вместо фамилии указывается порядковый номер. О результатах обследования будут знать только пациент и лечащий врач.