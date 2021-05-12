В Югре стартовали всероссийские соревнования по хоккею «Первенство клубных команд» Фото: Официальная страница Администрации Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске стартовали всероссийские соревнования по хоккею «Первенство клубных команд» среди игроков до 16 лет. В турнире участвуют 8 сильнейших юношеских команд России 2005 года рождения из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Новокузнецка, Казани, Екатеринбурга, Ярославля и Ханты-Мансийска. Уже состоялся стартовый день группового этапа соревнований и перед заключительной встречей игрового дня прошла официальная церемония открытия, в которой приняли участие заместитель губернатора Югры Юрий Южаков, генеральный директор ХК «Югра», депутат окружной Думы Василий Филипенко и представитель Федерации хоккея России Илья Герштейн. Поболеть за команду Югры и следить за турниром можно через страницу спортивной школы ХК «Югра».

Мы писали ранее, что Хоккейный клуб «Югра» стал трехкратным обладателем Кубка Петрова. Решающий матч состоялся между югорской командой и Новокузнецким «Металлургом».