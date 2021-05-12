В Нижневартовске ГИБДД задержали мужчину с экстази Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Нижневартовску

На автодороге «Нижневартовск-Радужный», правоохранители задержали 36-летнего жителя Нижневартовска. При обыске у мужчины полицейские нашли подозрительный свёрток с неизвестным веществом.

Проведённая экспертиза показала, что в пакетике находился наркотик МДМА Экстази – общей массой более 30 граммов. Как позже выяснилось молодой человек уже судим за незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время против вартовчанина следственным отделом УМВД России по городу Нижневартовску возбуждено уголовное дело. До вынесения решения суда нарушитель обязан не покидать место проживания и вести себя надлежащим образом.

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