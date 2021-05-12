"Мы с тобой, Казань": Жители Югры почтут память жертв трагедии, развернувшейся в Казани

В Югре пройдет акция памяти жертв трагедии, развернувшейся в школе №175 Казани 11 мая. Во всех муниципальных образованиях Югры сегодня почтут память погибших 12 мая, в 15:00.

Неравнодушные югорчане, представители органов местного самоуправления, общественных объединений и другие примут участие в церемониях возложения цветов в своих муниципалитетах. Таким образом жители региона смогут выразить соболезнования родным и близким погибших, почтить память жертв трагедии.

Помимо этого, каждый житель округа может направить соболезнование на адрес электронной почты торгово-экономического представительства Республики Татарстан в Югре и полномочного представителя Булата Маулитовича Бадретдинова: bulat.badretdinov@tatar.ru. Все соболезнования будут сформированы в книгу соболезнований и переданы в Республику Татарстан.

Также югорчане могут выразить свои соболезнования и слова поддержки в социальных сетях, опубликовав соответствующие посты, видеозаписи с хештегами #Казаньмыстобой #ЮграСкорбит.

Отметим, что 12 мая объявлен в Республике Татарстан днём траура по жертвам трагедии, развернувшейся в школе №175.