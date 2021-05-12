В Сургуте пожилой водитель нарушил ПДД и стал причиной аварии Фото: ГИБДД РФ

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

В Сургуте 70-летний водитель «Тойота Корона» при выезде со второстепенной дороги налево, не уступил дорогу в движении автомобилю «Тойота Ланд Круйзер», под управлением 60-летнего мужчины, в итоге автомобили столкнулись. После этого «Тойота Ланд Круйзер» наехала на стоящий полуприцеп в составе с автомобилем «Вольво», который находился на обочине. В результате ДТП водитель «Ланд Круйзер» получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 158 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 43 – за нарушение требовании к перевозке детей .

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной трагедии.