Число заболевших коронавирусом в Югре на 12 мая 2021 года увеличилось на 46 человек Фото: pixabay.com

В Югре за сутки зарегистрировано и подтверждено лабораторно 46 новых случаев коронавирусной инфекции в 12 муниципалитетах. С марта прошлого года в регионе выявлено 56 591 случай коронавируса.

По клинической картине: на момент выявления у 30 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 диагностирована пневмония, у 4 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 45 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 268 жителей региона, сняты с наблюдения – 211 288 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 1 508 человек, всего прошли обследование 1 658 419 югорчан.

Случаи коронавируса за сутки выявлены: в Нижневартовске – 18; Ханты-Мансийске – 9; Лангепасе – 3; Нягани – 3; Сургуте – 3; Урае – 2; Кондинском районе – 2; Нижневартовском районе – 2; Югорске – 1; Нефтеюганском районе – 1; Советском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 34 пациента, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 в Югре умерли 794 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 55 жителей Югры, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 55 301 югорчанин.