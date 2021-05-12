Кражи, наркотики, поддельные купюры: в Югре зарегистрировано 45 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За прошедший день зарегистрировано 45 преступлений, по горячим следам раскрыто 25.

Житель Когалыма, находясь на территории земельного участка строящегося дома по улице Береговая, залез во временное хранилище, повредив дверь и запорное устройство, он украл две газовые пушки на общую сумму более 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске, около СОНТ «Калина», сотрудники ППС задержали 23-летнего парня с полимерным пакетом, в котором находились наркотики массой 0,799 грамма. Возбуждено уголовное дело, молодой человек также под подпиской о невыезде.

В дежурную часть Сургута обратился кассира РКЦ с сообщением, что при пересчете денег обнаружена поддельная купюра номиналом в 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того за сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления. Сотрудниками уголовного розыска Югорска задержан 21-летний подозреваемый, который, находясь в торгово-развлекательном центре по улице Ленина, украл у мужчины сотовый телефон. Ранее судимый нарушитель уже признался в преступлении.