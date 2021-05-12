В Ханты-Мансийске готовятся к ремонту дорог Фото: Официальная страница Администрации Ханты-Мансийска в соцсетях

В Ханты-Мансийске активно готовятся к ремонту дорог. В городе уже установили баннеры на дорожных участках, которые отремонтируют благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В рамках нацпроекта приведут в нормативное состояние три участка дорог ведущих к социально значимым объектам. Общая площадь участков запланированных на ремонт составит более 65 тысяч квадратных метров. Дорожное полотно заменят на улице Гагарина от развязки с улицей Чехова до улицы Посадская и от улицы Лермонтова до площади Свободы, а также по улице Рознина на участке от Калинина до Крупской.

Напомним, ранее мы писали, что жители Ханты-Мансийска обзаведутся новыми детскими площадками. В городе планируют благоустроить внутриквартальные территории. Стоит отметить, что общественные пространства станут удобными для маломобильных групп населения и родителей с колясками.