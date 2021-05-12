В Югре выясняют почему жильцы аварийного дома уже 15 лет не могут переехать

Югорские следователи выясняют почему жильцы аварийного дома уже 15 лет не могут переехать Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Сургутский межрайонный следственный отдел начал расследование уголовного дела о халатности специализированных учреждений, из-за которых дом, признанный в 2006 году аварийным, до сих пор не расселён.

Как сообщают в следственных органах один из домов по улице Энтузиастов сельского поселения Солнечный Сургутского района, признанный в 2006 году непригодным для проживания и подлежащим расселению, до сегодняшнего дня не выведен из эксплуатации.

Жильцам не предоставлено другое жилье, несмотря на то, что в 2013 году дом включили в муниципальную адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях Сургутского района на 2013 – 2020 годы. На сегодняшний день общий износ аварийного дома составляет не менее 65%.

Следователи выясняют причины, из-за которых жильцы своевременно не получили безопасное жилье и в течение длительного времени вынуждены проживать в доме с изношенными конструкциями, подвергая свою жизнь опасности. Расследование продолжается.