В Югре врачи спасли малыша с редким пороком сердца Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

На счету детских кардиохирургов – тысячи спасенных жизней, но с аномалией, с которой родился ребенок из Лангепаса, врачи столкнулись впервые. У ребёнка редкий врожденный порок и без операции сердце малыша, что размером с его же кулачок, могло стать гигантским.

Особенный малыш родился осенью прошлого года вместе со своим братом двойняшкой. О том, что у одного из детей порок сердца родители узнали от врачей.

Такой редкий врожденный порок сердца специалисты впервые описали в 1957 году. Аномалия представляет собой отверстие между аортой и левым желудочком. Встречается крайне редко - всего 0,001% от всех врожденных пороков сердца и без хирургического лечения у ребёнка возникает сердечная недостаточность. А из-за большого обратного сброса крови из аорты в левый желудочек сердце становится огромным.

Врачи блестяще справилась с задачей и уже через два дня после операции мальчик пошёл на поправку. Жизни ребёнка уже ничего не угрожает и малыш вместе с папой уже отправились домой, где их очень ждут. Теперь сердце юного югорчанина будет развиваться как у обычных детей.