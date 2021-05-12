Сургутские полицейские довезли задыхающегося мальчика до реанимации Фото: скриншот с видео УМВД России по г. Сургуту

В Сургуте к экипажу ДПС подъехал автомобиль, в салоне которого находилась семейная пара. Они попросили помощи у полицейских в доставке в больницу их маленького сына, который в дороге начал задыхаться.

Сообщив о случившемся в дежурную часть, инспекторы самостоятельно отвезли нуждающегося в помощи ребёнка и его родителей в ближайшее медучреждение – травматологический центр. По прибытию врачи быстро госпитализировали ребёнка в реанимационное отделение. По словам медикам, благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции, маленький Денис остался жив.

Позже от мамы мальчика поступило письмо в городское управление полиции, в котором они с мужем поблагодарили полицейских.

Дениса уже выписали из больницы, сейчас он находится дома. После выписки один из сотрудников полиции навестил его, а на память об этой встрече у малыша осталась игрушка – гараж с автомобилем ДПС.