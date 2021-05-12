Погода в Югре на 12 мая 2021 года: местами кратковременный дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре 12 мая: днём температура воздуха +13, +18 °С, местами до +24 °С. Ночью +5, +10 °С, местами до 0 °С. Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, южный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём температура воздуха +15, +17 °С. Ночью +6, +8 °С. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный, южный 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём +14 °С, ночью +7 °С, ясно, ветер северный 3-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём +11 °С, ночью +2 °С, небольшой дождь, северо-западный 2-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +15 °С, ночью +8 °С, малооблачно, ночью небольшой дождь, ветер северный 3-7 м/с.

В Когалыме: Днём +13 °С, ночью +5 °С, малооблачно, ветер северный 3-7 м/с.