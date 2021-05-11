Югорчанин думал, что ищет аферистов, но они нашли его раньше Фото: pixabay.com

В полицию Нефтеюганска с заявлением о мошенничестве обратился 51-летний местный житель. Мужчине позвонил «сотрудник правоохранительных органов», который попросил помощи в проверке одного из банков. Нефтеюганца попросили взять в кредит максимальную сумму денег, запомнить, как себя ведёт сотрудник кредитного учреждения и передать сведения о мошенниках.

Югорчанин доверился мнимым полицейским и оформил на своё имя кредит в 245 тысяч рублей и передал всю требуемую информацию. Мужчина перечислил деньги на предоставленный звонившими счёт, уверенный, что таким образом он погашает взятые ранее кредитные обязательства. Ну а затем понял, что стал очередной жертвой аферистов.

Следственным отделом ОМВД России по Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полиция разыскивает подозреваемых.