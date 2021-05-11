Школьник из Нефтеюганска представит проект в конкурсе «Большая перемена» Фото: Официальная страница ХМАО — Югры в соцсети

Школьник из Нефтеюганска примет участие в конкурсе «Большая перемена» второй раз. Молодой югорчанин представит «Лунную программу», которая предполагает создание межорбитальной станции и разработку многоразовых ракет. Владислав Федоров начал создавать свой проект на занятиях в технопарке «Кванториум». - "Большая перемена" поможет достигнуть цели – реализовать и развить проект. Участие в конкурсе – это отличный шанс показать свои способности и открыть новые, – рассказывает девятиклассник Владислав Федоров. Стоит отметить, что участие в конкурсе «Большая перемена» могут и другие школьники, главное условие - интересная идея. Приём заявок завершится 15 июня.

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