Югорчане за три дня отдали мошенникам шесть миллионов Фото: pixabay.com

За минувшие выходные в Югре зафиксировано 36 случаев мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Югорчане с 7 по 10 мая 2021 года перевели на счета злоумышленников около 6 миллионов рублей.

Житель Нефтеюганска повёлся на уловку с псевдо-полицейскими. Ему позвонили из полиции и попросили помочь в разоблачении сотрудников банка, оказывающих помощь мошенникам. Собеседники посоветовали оформить на своё имя кредит и обналичить деньги через банкомат. Мужчина решил помочь и последовал советам аферистов. Снял 250 тысяч рублей и перевёл деньги на счета злоумышленников.

В Мегионе 47-летний мужчина разместил объявление о продаже земельного участка. Публикацией заинтересовалась «Вера Ивановна Морозова». По телефону они обсудили все нюансы, затем женщина сообщила, что хочет заключить сделку купли-продажи. Под видом приобретения участка мошенница выманила у югорчанина данные банковской карты, с которой списались 200 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.