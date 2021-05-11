Житель Мегиона в порыве злости застрелил супруга а после застрелился сам Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Лангепасским следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту убийства 31-летней жительницы Мегиона.

Как сообщают следователи, ночью 9 мая 2021 года 34-летний житель Мегиона приехал к одному из дачных домов, расположенных в СОТ «Ивушка» города Мегион, где его супруга отмечала день рождения друзей. Мужчина разозлился на супругу из-за того, что та не хочет возвращаться домой и приревновал её к участникам застолья. В порыве гнева он начал стрелять из охотничьего ружья по входной двери дома, а затем, открыв дверь, выстрелил в голову супруги. От полученной раны 31-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Когда молодой человек понял, что натворил, он вышел из дома, выстрелил себе в голову, и скончался на месте.

По уголовному делу продолжается расследование.

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