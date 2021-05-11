В Нижневартовске овчарка нашла заблудившегося в лесу рыбака Фото: УМВД России по г. Нижневартовску

В дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску сообщили о том, что мужчина ушёл на рыбалку и не вернулся, на связь с родными и знакомыми также не выходил.

На помощь в поиске потерявшегося мужчины пришли кинологи городского Управления полиции Станислав Волков и Роман Калыгин со своей подопечной бельгийской овчаркой Лисандрой.

Собака взяла след и повела кинолога вглубь леса. Так как предполагаемое местонахождение мужчины – болотистая местность осложнило поиски рыбака, но спустя час Лисандра привела сотрудников полиции к пропавшему человеку. Замерзшего рыбака отвезли домой.

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