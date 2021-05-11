В Сургуте мотоциклист получил травмы на парковке Фото: ГИБДД России

За вчерашний день на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

В Сургуте на парковке 48-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», при повороте налево не уступил дорогу встречному транспорту. Из-за этого он столкнулся с мотоциклом «Сузуки» под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и попал в больницу.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 10 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 31 водитель наказан за выезд на полосу встречного движения, 77 – за нарушение требовании к перевозке детей.

С 1 по 9 мая на территории региона зарегистрировано 23 аварии, в которых 2 человека погибли и 26 получили травмы.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной трагедии и призывает всех участников дорожного движения к обязательному соблюдению ПДД и взаимной вежливости.