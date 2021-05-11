Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 мая 2021 года увеличилось на 43 человека Фото: pixabay.com

По информации Оперативного штаба в Югре за сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 43 новых случая COVID-19 в 10 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 56 545 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 25 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 диагностирована пневмония, у 2 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 40 случаях, по 3 случаям контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 437 человек, сняты с наблюдения – 211 031 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 581 человек, всего прошли обследование 1 656 911 югорчан.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Нижневартовске – 17; Сургуте – 8; Нефтеюганском районе – 5; Ханты-Мансийском районе – 5. Также случаи заболевания зарегистрированы за день: в Урае – 2; Ханты-Мансийске – 2; Нягани – 1; Югорске – 1; Нижневартовском районе – 1; Советском районе – 1.

Состояние 36 пациентов тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 794 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 32 человека, за весь период пандемии вылечились 55 246 югорчан.