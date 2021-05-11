Югорчанин ответит в суде за распространение интимных фото своей бывшей Фото: Татьяна Коркина

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела против 38-летнего жителя Сургута, который подозревается в совершении преступления по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни".

Как сообщают в следственных органах, в начале февраля прошлого года подозреваемый решил отомстить своей бывшей девушке за то, что она его бросила. Мужчина создал в соцсети два аккаунта от её имени, открытых для доступа всем пользователям и разместил там интимные фотографии девушки. Но этого ему показалось мало и для привлечения большей аудитории он подписался от имени девушки на новости её друзей и знакомых, что повлекло наибольшее распространение информации о личной жизни потерпевшей.

Следователи собрали достаточно доказательств вины молодого человека, кроме того, подозреваемый признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.