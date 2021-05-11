В Нягани молодая женщина решилась на угон авто и теперь ей грозит уголовный срок Фото: Татьяна Коркина

За выходные дни в округе зарегистрировано 181 преступление, по горячим следам раскрыто 135.

В Нижневартовске ранее судимый 41-летний мужчина, находясь на лестничной площадке дома по улице Ленина, украл сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей и кошелёк с тремя тысячами рублей, а также с двумя банковскими картами. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый во всём признался и находится под подпиской о невыезде.

В Нягани 34-летняя жительница решилась на угон «Тайоты Королла», припаркованной у магазина в 1 микрорайоне. Уже судимая девушка вновь находится под подпиской невыезде, против неё возбуждено уголовное дело.

В одном из банков Нефтеюганска обнаружили поддельные 5 тысяч рублей. Информацию проверяется.

Кроме того, в Югре за прошедшие дни раскрыто 15 ранее зарегистрированных преступлений.

Так, сотрудники уголовного розыска Когалыма нашли подозреваемую, которая украла камеры видеонаблюдения, дамскую сумку и деньги с территории базы по улице Центральная. Ущерб составил 288 тысяч рублей. Злоумышленница дожидается наказания под подпиской о невыезде.

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