В Нижневартовске задержали наркомана с запрещенным веществом в кармане Фото: Татьяна Коркина

Участковый полиции и сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МОМВД России «Нижневартовский» задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Полиция выяснила, что мужчина через Интернет купил наркотик и получив координаты закладки, направился к месту её нахождения. В районе автодороги «Сургут – Нижневартовск», подозреваемый нашёл свёрток и положил его в карман куртки, а после его задержали полицейские. Экспертиза показала, что в пакете находилось наркотическое средство общей массой 0,598 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». По этой статье ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

Мужчина уже судим за аналогичное преступление и снова находится под подпиской о невыезде.