Птицефабрику «Нижневартовская», в мясе которой нашли листерии, оштрафовали на 100 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Восьмой арбитражный апелляционный суд Омска постановлением от 20.04.2021 года оставил в силе решение Арбитражного суда ХМАО-Югры по привлечению к ответственности птицефабрики «Нижневартовская» за выпуск небезопасной продукции. Как сообщили в Россельхознадзоре по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО, суд подтвердил, что ведомство и Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория правомерно возбудили административное дело против птицефабрики.

В октябре 2020 года в лаборатории провели исследование мясной продукции птицефабрики, в котором выявили наличие листерии в четырех пробах. Эти бактерии вызывают такую болезнь, как листериоз. После этого Россельхознадзор возбудил дело, которое было направлено в арбитражный суд ХМАО-Югры.

Суд привлек птицефабрику к штрафу в 100 тысяч рублей, однако на предприятии с этим не согласились и обжаловали приговор в суде. Однако суд не поддержал предприятие и оставил приговор в силе.