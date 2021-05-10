В Югре с начала эпидемиологического сезона клещи присосались к 140 северянам
Фото: Татьяна Коркина
С начала эпидемиологического сезона в Югре зарегистрировано 140 обращений за медпомощью из-за присасывания клещей на 14-ти территориях. Как сообщили в Роспотребнадзоре по ХМАО-Югре, 80 пострадавших не были привиты против клещевого энцефалита. Всем им введен противоклещевой иммуноглобулин.
- 27,8% нападений клещей произошли на дачах и садовых участках;
- 32,8% - в лесу;
- 22,8% - в черте города;
- 2,8% - на кладбищах.
При этом из 140 случаев 10 – завозные из Тюменской, Курской и Свердловской областей.
Если по городам:
- В Кондинском районе – 36 случаев;
- В Ханты-Мансийске – 27 случаев;
- В Пыть-Яхе – 20 случаев;
- В Урае – 13 случаев;
- В Сургуте – 3 случая;
- В Нефтеюганске – 11 случаев;
- В Нефтеюганском районе – 4 случев.
Отметим, что с начала 2021 году против клещевого энцефалита привили 36 033 человек, больше половины из них – дети. В 2021 году также планируется обработать территории от клещей общей площадью более 4,7 тысяч гектаров.