Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 мая 2021 года увеличилось на 45 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 мая 2021 года увеличилось на 45 человек. Таким образом, общее число подтвержденных случаев составило 56 502 человека. Активных случаев сейчас – 494.

Коронавирус в Югре на 10 мая 2021. Фото: Оперштаб

«Корону» нашли в 16 муниципальных образованиях. Больше всего заболевших – в Нижневартовске (7 человек), Ханты-Мансийске (6 человек), Урае (5 человек). В Кондинском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах – по 3 человека, в Мегионе и Октябрьском районе – по два. По одному случаю выявили в Когалыме, Пыть-Яхе, Югорке, Нягани и Советском районе.