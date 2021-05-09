В Нягани полицейские починили девочке велосипед по пути к ветерану. Фото - ОМВД России по г. Нягани.

Полицейские Нягани, приехав поздравлять с предстоящим праздником «Днем Победы» ветерана Великой Отечественной войны, заметили во дворе дома женщину, которая пыталась самостоятельно отремонтировать колесо на велосипеде своей маленькой дочери. Они вызвались помочь.

– Начальник городской полиции Владимир Грабовецкий и начальник отдела по работе с личным составом ОМВД Дмитрий Трушин за пару минут устранили поломку. Шестилетняя Люба смогла продолжить прогулку в солнечный день на любимом велосипеде, а мама девочки поблагодарила стражей порядка за оказанную помощь, – рассказали в ОМВД России по г. Нягани.

После сотрудники полиции навестили ветерана и поздравили его с Днем Победы.