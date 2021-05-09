Спортивному комплексу Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва присвоили имя ветерана. Фото - ugrakor.ru.

Спортивному комплексу Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва присвоили имя ветерана Виктора Башмакова. Инициатива принадлежит воспитанникам.

– Виктор Яковлевич был чудесным человеком. Я очень рада, что сегодня спортивному комплексу присвоено его имя, ведь здесь тоже обучаются сильные телом и духом люди, – сказала почетный житель Югры Любовь Чистова.

В свою очередь дочь участника войны Александра выразила бесконечную благодарность за память, которую сберегли об ее отце. Она передала на хранение макет самоходки, на которой ветеран воевал в годы Великой Отечественной войны.

Виктор Яковлевич родился в селе Базьяны Ханты-Мансийского района 17 октября 1924 года. В июле 1942 года в возрасте 18 лет был призван на фронт. В декабре 1944 года прибыл в распоряжение первого Белорусского фронта. 19 апреля в ходе боев за Зееловские высоты был тяжело ранен. В июле 1945 года Виктор Яковлевич был демобилизован и вернулся в Реполово.

За участие в боевых действиях Виктор Яковлевич Башмаков награжден тремя орденами «Отечественной войны», медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Медалью Жукова», медалью «За освобождение Белоруссии».