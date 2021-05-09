Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 мая 2021 года увеличилось на 47 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 9 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 47 и составило 56 457 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 16,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 334 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 517 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 880 262 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 113 326 летальных исходов, выздоровели 4 496 132 человека.