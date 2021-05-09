Погода в Югре 9 мая 2021: потепление, без осадков

В Югре 9 мая ожидается потепление. Фото: Вадим Бегун

В Югре сегодня, 9 мая, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер ночью юго-восточный 2-7 м/с, днем восточный 5-10 м/с. Температура ночью +2,+7 °С, местами до +12 °С, по восточным районам до -3 °С, днем +16,+21 °С, местами +9,+14 °С.

По г. Ханты-Мансийску: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-восточный 2-7 м/с, днем восточный 5-10 м/с. Температура ночью +3,+5 °С, днем +17,+19 °С.