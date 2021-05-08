В Югре волонтеры-медики поздравили ветеранов с Днем Победы. Фото - "Югра" в ВК.

Добровольцы акции #МыВместе и сотрудники покачевской городской больницы навестили героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Участники события вручили подарки, цветы и открытки, сделанные своими руками.

– Это ежегодная акция, которую мы проводим, – лишь малая дань нашей благодарности и признательности за вклад, который вы внесли в Великую Победу, за труд в военные и послевоенные годы. Мы будем вечно дорожить, помнить и гордиться вашим подвигом, – отметила заместитель главного врача медучреждения Элеонора Симакова.