В Югре осужденные, состоящие на учете, убрались у памятников и мемориалов. Фото - 86.fsin.gov.ru.

В Югре осужденные, состоящие на учете, убрались у памятников и мемориалов. Акция, приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводится уже много лет в городах и селах Ханты-Мансийского автономного округа. Ее проводит руководство уголовно-исполнительной системы совместно с органами местного самоуправления.

– В этом году более 30 осужденных к обязательным работам вместе с сотрудниками инспекции вышли на субботник. Они привели в порядок территории памятников, мемориалов, мест захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Убрали бытовой мусор, сухую траву и листву вокруг стел, расчистили газоны, подмели пешеходные дорожки, покрасили бордюры, – рассказали в УФСИН по ХМАО.