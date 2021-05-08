Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 мая 2021 года увеличилось на 49 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 8 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 56 410 человек.

Оперативный штаб Югры сообщает: 56 410 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 8 мая. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 49 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах: Нижневартовск – 13, Ханты-Мансийск – 9, Сургут – 6, Урай – 3, Кондинский район – 3, Нягань – 2, Радужный – 2, Югорск – 2, Нефтеюганский район – 2, Когалым – 1, Нефтеюганск – 1, Белоярский район – 1, Нижневартовский – 1, Октябрьский район – 1, Сургутский район – 1, Ханты-Мансийский район – 1.

На момент выявления у 28 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 45 случаях. По 4 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 275 человек, сняты с наблюдения – 210 481.

За сутки на COVID-19 обследованы 1 808 человек, всего – 1 650 557. Коэффициент распространения инфекции – 1,05. Показатель охвата тестированием населения – 201,30. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 17,9%.

Состояние 38 пациентов тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 793 человека. За сутки излечились 49 человек, за весь период пандемии – 55 134 югорчанина.