Погода в Югре 8 мая 2021: дождь и туман

В Югре ожидаются дождь и туман. Фото: Вадим Бегун

В Югре сегодня, 8 мая, По ХМАО-Югре ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5 – 10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -2,+3 ºС, в юго-западных районах +4,+9 °С, днем по западной половине округа +17,+22 °С, в северо-западных районах +10,+15 °С, по восточной половине +11,+16 °С, в северо-восточных районах +4,+9 °С.

По г. Ханты-Мансийску: Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2 ºС, днем +17,+19 °С.