В Югре выявили 53 новых случая коронавируса за минувшие сутки

Еще 53 заболевших коронавирусом выявлено в Югре за минувшие сутки. Об этом сообщил окружной оперштаб.

Также новые случаи заболевания обнаружены в 15 муниципалитетах, среди которых лидерами остаются крупнейшие города — Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.

За сутки излечились 63 человека, за весь период пандемии – 55 085 югорчан. На момент выявления у 38 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у 3 человек – бессимптомно.

Состояние 40 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 793 человека.