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Экономика7 мая 2021 14:43

Процесс добычи нефти на территории Югры стал надежнее

Югорские энергетики провели комплекс ремонтных работ на территории Талинского месторождения
Мария Толстихина
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Югорские энергетики провели комплекс ремонтных работ на территории Талинского месторождения

Югорские энергетики провели комплекс ремонтных работ на территории Талинского месторождения

В южной части нефтяного Талинского месторождения специалисты «Россети Тюмень» сделали ключевой центр питания залежи более надежным. Для этого энергетики технически обновили основные элементы подстанции «ЦПС Южный» – установили взрывобезопасные конденсаторы связи и новые заземлители нейтралей силовых трансформаторов. В установке последних были применены современные ограничители, которые защищают высоковольтное оборудование от перенапряжений.

Реконструированный энергообъект имеет большое значение для нефтяной отрасли северо-запада Югры. Его ключевым потребителем является «РН-Няганьнефтегаз», дочерняя компания «Роснефти». Кроме того, подстанция обеспечивает электричеством порядка 4 тысяч жителей поселка городского типа Талинка в Октябрьском районе.

Благодаря ремонтным работам на территории Талинского месторождения увеличилась надежность электроснабжения энергоемкой инфраструктуры добычи, подготовки и транспортировки углеводородов. Комплекс мер обошелся энергетикам в более чем 4,8 миллионов рублей.

На 2022 год также намечен капитальный ремонт силового трансформатора подстанции «ЦПС Южный». В планах специалистов заменить высоковольтные вводы и радиаторы охлаждения. Это поможет обеспечить бесперебойное питание нефтепромысла.

Отметим, что на территории южной части Талинского месторождения добывается легкая нефть марки Siberian Light, близкая к эталонной Brent. Протяженность территории нефтепромысла с севера на юг составляет около 80 километров. За все время разработки месторождения нефтяники добыли более 130 млн тонн черного золота.

Энергия России