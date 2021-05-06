В День Победы в небо Югры поднимутся самолеты «Бессмертного полка»

Фото: https://vk.com/polk_russia

Пилотажная группа «Барсы» снова пролетит над Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутом, Нижневартовском и Мегионом с портретами героев Великой Отечественной войны. По данным окружного правительства, всего на борту самолетов разместят 2 тысячи фотографий. Портреты от жителей Югры собирали в официальных аккаунтах группы в социальных сетях.

По словам автора проекта, руководителя отделения Павла Манченко, это уникальный проект не только для Югры, но и для всей России.

- Инициаторы – региональное отделение Российского военно-исторического общества, федерация самолетного спорта Югры, - отметил он.

Самолеты «Бессмертного полка» пролетят 9 мая в Ханты-Мансийске в 10 утра, в Нефтеюганске – в 13 часов, в Сургуте – в 15.30. На следующий день, 10 мая, пилотажная группа пролетит над Нижневартовском в 12 часов, а в Мегионе – в 14 часов.