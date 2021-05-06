В Сургуте осудят мужчину, который оскорбил судью во время заседания Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте завершено расследование уголовного дела, возбужденного Управлением Федеральной службы судебных приставов по ХМАО-Югре в отношении 34-летнего жителя Ханты-Мансийского района. Мужчина обвиняется в неуважении к суду.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, 14 февраля 2020 года около 10.10 обвиняемый оскорбил судью, который председательствовал в процессе. Мужчина уже отбывал наказание в тюрьме за приготовление к убийству двух лиц и разбойному нападению. Во время суда судья рассматривала ходатайство о переводе мужчины из колонии строгого режима в колонию-поселение.

Обвиняемый не признал вину, однако следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.