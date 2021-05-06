В Пыть-Яхе следователи выясняют причины гибели двоих детей и мужчины при пожаре в деревянном доме

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», по факту пожара в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По данным следователей, около 18 часов 4 мая 2021 в Пыть-Яхе на улице Строителей загорелся одноэтажный деревянный жилой дом. В результате ЧП погиб мужчина и двое маленьких детей – 2-х и 3-х лет. По предварительным данным, причиной гибели стало отравление продуктами горения. Мать детей и дедушку доставили в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.

Сейчас следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего. В том числе: причины возгорания, точная причина смерти погибших, виновные. В связи с этим назначены необходимые экспертизы.

Кроме того, оперативники дадут оценку полноте действий и решений органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних в части обеспечения надлежащих условий содержания детей. Расследование продолжается.

Также следователи возбудили уголовное дело по факту непринятия своевременных мер к изъятию детей из неблагополучной семьи по статье «Халатность». В результате бездействия администрации города 32-летняя мать плохо исполняла родительские обязанности. В результате дети жили в опасных условиях, где и погибли во время пожара.