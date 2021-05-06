Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 мая 2021 увеличилось на 51 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 мая 2021 года увеличилось на 51 человека. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в Югре составило 56 308 подтвержденных случаев. Сейчас активных случаев – 493, выздоровело 55 022 человека, умерли 793 человека.

Фото: Оперштаб Югры

Больше всего заболевших в Сургуте (12 человек), Нижневартовске (11 человек) и Ханты-Мансийске (10 человек). По 3 случая зарегистрировано в Кондинском районе и Урае, 2 – в Нижневартовском районе, 5 – в Нефтеюганском районе, по одному – в Березовском районе, Когалыме, Нефтеюганске, Октябрьском районе и Ханты-Мансийском районе.