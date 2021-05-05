Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 мая 2021 года увеличилось на 50 человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 мая 2021 года увеличилось на 46 человек Фото: pixabay.com

По информации Оперативного штаба в Югре за сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 50 новый случай COVID-19 в 13 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 56 257 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 9 диагностирована пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 46 случаях, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 820 человек, сняты с наблюдения – 209 626 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследовано 866 человек, всего прошли обследование 1 641 865 югорчан.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Ханты-Мансийске – 10; Мегионе - 9 и Нижневартовске – 8. Также случаи заболевания коронавирусом за день зафиксированы: в Октябрьском районе – 4; Сургутском районе – 3; Нягани – 3; Нижневартовском районе - 3; Кондинском районе - 3; Сургуте – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Нефтеюганске - 1; Нефтеюганском районе - 1; Урае – 1.

Состояние 34 пациентов тяжелое, 21 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 793 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 79 человек, за весь период пандемии вылечились 54 966 югорчан.

В России выявлено 7 975 случаев коронавируса. Зафиксировано 360 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 506 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 847 489 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 111 895 смертей, выздоровели 4 464 550 человек.