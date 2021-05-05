Погода в Югре на 5 мая 2021 года: температура воздуха повысится Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре 5 мая: днём температура воздуха +21,+26 °С, местами +15,+20 °С, по северным и восточным районам +5,+10 °С. Ночью 0,+5 °С, по юго-западу +6,+11 °С. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем по востоку гроза. Ветер южный 5-10 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём температура воздуха +23, +25 °С. Ночью +3, +5 °С. Переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер южный 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём +18 °С, ночью +11 °С, пасмурно, утром дождь, ветер юго-восточный 2-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём +15 °С, ночью +8 °С, небольшой дождь, северо-западный 2-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +22°С, ночью +12 °С, утром небольшой дождь, ветер юго-западный 2-4 м/с.

В Когалыме: Днём +8 °С, ночью +5 °С, небольшой дождь, ветер восточный 3-5 м/с.