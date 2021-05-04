Югорчанин украл из общаги чужую стиральную машинку Фото: pixabay.com

В Югре за выходные дни зарегистрировано 165 преступлений, по горячим следам раскрыто 110.

Так, 36-летний житель городу Советского, находясь в общежитии по улице Калинина, украл из бытовой комнаты стиральную машинку, принадлежащую югорчанке. Ущерб потерпевшей составил 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Мегионе 40-летний мужчина, возле дома по улице Ленина, воспользовался ключами, находящимися в замке зажигания угнал автомобиль «Хонда Мобилио». После этого нарушитель въехал в забор в районе улицы Гагарина в посёлке Высоком и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый сознался в преступлении и теперь находится под подпиской о невыезде.

В Лангепасе задержали 43-летнего мужчину, у которого нашли фольгированный сверток, внутри которого находился бумажный свёрток с наркотическим средством массой порядка 1 грамма. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, раскрыто 11 ранее совершенных преступлений.

В Когалыме сотрудники уголовного розыска нашли 42-летнего ранее судимого подозреваемого, который, находясь в квартире по проспекту Шмидта, украл банковскую карту и пытался похитить с неё 6 тысяч рублей. Теперь он находится под подпиской о невыезде.