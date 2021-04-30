В Талинке открылся стационар: теперь жители могут получать помощь не выезжая из поселка Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

С сегодняшнего дня жители Талинки могут получать плановую стационарную медицинскую помощь, не выезжая за пределы посёлка. Открылся стационар на 25 коек по профилю «терапия» и «паллиативная медицинская помощь», благодаря окружной программе «Развитие здравоохранения».

Отделение уже готово к приёму пациентов: получена лицензия на медицинскую деятельность, завезено и установлено оборудование, и укомплектован штат. Открытие больницы позволило создать дополнительные рабочие места, туда устроились 19 жителей посёлка. Всего штат состоит из 39 человек, из которых 27 человек - медицинский персонал. Стационар расположен в первом корпусе поселковой больницы и занимает целых два этажа. Там размещены приёмное отделение, двух-трёх местные палаты для пациентов, специализированные боксы и процедурные кабинеты. Почти четыре тысячи пациентов могут уже могут получать медицинскую помощь более оперативно, а раньше, чтобы пройти обследование и курс стационарного лечения, талинцам приходилось ездить в Нягань или Ханты-Мансийск.