Бывший опер из Нягани отправится в суд взятки, кражу и наркотики Фото: Татьяна Коркина

В Нягани завершено расследование уголовного дела против бывшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Нягань. Он обвиняется по статьям "получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество, незаконное проникновение в жилище, кража, незаконное хранение наркотических средств, незаконный оборот специальных технических средств".

В следственных органах сообщают, что в июне прошлого обвиняемый узнал о приобретении и хранении местным жителем наркотиков и решил "заработать". Полицейский потребовал от наркосбытчика 230 тысяч рублей, чтобы тот смог избежать уголовной ответственности. Мужчина согласился и через время передал часть требуемой взятки суммой 90 тысяч рублей. А после этого опера задержали сотрудники собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре.

Во время расследования также выяснилось, что в ноябре 2018 года обвиняемый обманул одного из жителей Нягани о том, что тот совершил преступление, а после чего, под предлогом освобождения от уголовной ответственности получил от потерпевшего 15 тысяч рублей.

В августе 2019 года полицейский незаконно залез в квартиру своей бывшей супруги, а в ноябре того же года украл одежду, инструменты, блендер и другие предметы бытового назначения у жителя Нягани, который временно проживал в квартире у знакомой обвиняемого.

К тому же у опера во время обыска обнаружены наркотики массой более 1,2 грамма, а также специальные технические средства, предназначенные для прослушки, которые он незаконно купил и хранил при себе.

Обвиняемый своей вины не признал. Уголовное дело направлено в суд.