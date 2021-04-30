Аферисты "заработали" на наивности югорчан шесть миллионов за сутки Фото: Юлия Кучеренко

Югорчане за сутки перевели на счета мошенникам свыше 6 миллионов рублей. Зафиксировано 17 случаев мошенничества

Жителю Мегиона на электронную почту пришло необычное сообщение. Якобы один из банков открыл ему доступ к единоразовой выплате, получить которую можно по ссылке, введя реквизиты карты, чтобы произошло зачисление. Но как только югорчанин указал необходимые данные, мошенники получили доступ к мобильному банку владельца карты и списали с зарплатной карты 470 тысяч рублей.

В Когалыме 35-летней девушку мнимые сотрудники службы безопасности банка «напели» о несанкционированных списаниях. Югорчанка в страхе потерять свои сбережения продиктовала реквизиты банковской карты и лишилась 40 тысяч.

В Нефтеюганске очередной жертвой мошенников стал 48-летний мужчина. С ним разговаривал якобы сотрудник уголовного розыска Московской области и предупредил мужчину о взломе карты, посоветовав снять все деньги и перевести на безопасный счёт. Мужчина доверился собеседнику и перевел аферисту 100 тысяч.

А вот 71-летнюю пенсионерку из Нижневартовска мошенникам удалось развести весьма на крупную сумму - 900 тысяч рублей. Она сообщила все данные карты мнимым сотрудниками банка, которые убедили наивную женщину перевести свои деньги на резервные счета.