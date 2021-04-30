В Ханты-Мансийске написали «Диктант Победы» Фото: Городской информационный центр

Международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» прошла в Ханты-Мансийске. Участники акции писали тексты в школе №4. Уже в третий раз партнером акции выступили «Волонтеры Победы». «Диктант Победы» позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. В акции участвовали школьники старших классов, представители волонтерских организаций, общественники и депутаты. Руководитель регионального отделения «Волонтеров Победы» Эка Котеевна Шенгелая вместе со всеми участниками отвечала на вопросы теста. Итоги диктанта подведут после 24 июня, победители отправятся в Москву на парад Победы на Красной площади. Напомним, что в Ханты-Мансийске стартовала акция «Георгиевская ленточка». "Волонтеры Победы" вышли на центральные улицы города и раздали георгиевские ленточки.