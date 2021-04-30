Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 апреля 2021 года увеличилось на 55 человек Фото: pixabay.com

По информации Оперативного штаба в Югре за сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 55 новый случай COVID-19 в 14 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 56 013 случаев новой коронавирусной инфекции. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 7 случаев, 18-29 лет – 4 случая, 30-49 лет – 17 случаев, 50-64 лет – 16, старше 65 лет – 11. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 52 случая, 3 случая завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 33 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 диагностирована пневмония, у 5 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 53 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 214 человек, сняты с наблюдения – 209 016 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 3 603 человека, всего прошли обследование 1 627 580 югорчан.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Ханты-Мансийске – 14; Сургуте – 10; Нижневартовске – 7 и Нягани – 5. Также коронавирус зафиксирован за день: в Урае – 4; Сургутском районе – 2; Когалыме – 2; Нефтеюганском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Радужном – 2; Нижневартовском районе – 2; Нефтеюганске – 1; Октябрьском районе – 1; Лангепасе – 1.

Состояние 31 пациента тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 792 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 58 человек, за весь период пандемии вылечились 54 710 югорчанинина.

За последние сутки в России выявлено 8 731 новых случая коронавируса в 82 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 805 288 случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 4 805 288 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.