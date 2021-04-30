В Нягани продолжает работу мобильный пункт иммунизации против COVID-19 Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нягани продолжает работу мобильный пункт иммунизации против COVID-19. В течение двух дней в нём прививку поставили 92 пациента, 27 из которых – жители в возрасте старше 60 лет. По результатам осмотра 19 желающих не смогли постваить привку и з-за состояния здоровья.

Работа мобильного пункта иммунизации против COVID-19 в Нягани, по субботам и воскресеньям организована в городском торгово-развлекательном центре, вход – в фойе кинотеатра. Перед прививкой волонтеры и медицинские работники помогают заполнить добровольное согласие на проведение процедуры. Затем врачи оценивают состояние здоровья пациента и только потом решается вопрос ставить прививку или нет. - В течение первых двух дней работы мобильного пункта к нам обратилось 111 няганцев, 19 из которых, с учетом имеющихся заболеваний, было рекомендовано отложить участие в мероприятии. 92 человека привито. С пациентами также согласована дата проведения второго этапа вакцинации, - сообщила Алена Шульга, заведующая отделением профилактики.